Kuran kursu talebeleri sanal alemde gezinti yaptılar

​​​​​​​Akyazı Akşemsettin Camiinde Cami Din görevlileri Muhammet Ali Uzun, Hasan Harputoğlu ve Kenan Karagöz camilerinde kurs görmekte olan

Akyazı Akşemsettin Camiinde Cami Din görevlileri Muhammet Ali Uzun, Hasan arputluoğludan HHarputoğlu ve Kenan Karagöz camilerinde kurs görmekte olan talebelerine 3G gözlüğü ile sanal bir yolculuk yaptırdılar.

Talebelere sanal gerçeklik gözlükte Kabe, Mescidi Aksa, Akvaryum ve Doğanın güzelliklerini izleten din görevlileri, bugün talebelerimizi sanal alemde gezdirdik ve güzel, mutlu bir geçirmelerini sağladık dediler.

Talebelerde kendilerini sanal alemde gezdirip güzellikler izleten hocalarına ve Camilerinin Dernek yönetimine teşekkür ettiler.