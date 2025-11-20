Köyüme Dokunma Platformundan İYİ Partiye Kırsal Mahalle Dosyası

​​​​​​​Köyüme Dokunma Platformu başkanı Mecdi Cengiz, geçtiğimiz günlerde yapılan İYİ Parti İl Kongresine katıldı ve aynı kongre için Sakarya’ya gelen Genel Başkan Yardımcısı Dr. Cengiz Özatıcı’ya “Kırsal Mahalle” dosyası verdiğini ve yasanın uygulanmadığını söyleyerek kendisinden bu konuda

Köyüme Dokunma Platformu başkanı Mecdi Cengiz, geçtiğimiz günlerde yapılan İYİ Parti İl Kongresine katıldı ve aynı kongre için Sakarya’ya gelen Genel Başkan Yardımcısı Dr. Cengiz Özatıcı’ya “Kırsal Mahalle” dosyası verdiğini ve yasanın uygulanmadığını söyleyerek kendisinden bu konuda destek talebinde bulunduğunu da sözlerine ekleyen Mecdi Cengiz, Sayın Genel başkan yardımcısı ile kongre başlamadan önce bir araya geldik ve kendilerine “Kırsal Mahalle” ile ilgili bir dosya takdim ettiğini ve kendisinden de bu konuda destek talep ettiğini belirtti ve bir türlü uygulanmayan yasayla ilgili olarak beklentilerini dile getirdiğini söyledi.

İlgili yasanın 2020 yılında yürürlüğe girdiğini söyleyen Platform başkanı Mecdi Cengiz, yasa yürürlüğe girdi ama Sakarya’da ki belediyeler ve Büyükşehir Belediyesi bu yasayı bir türlü uygulamaya koymuyorlar. Tarım ve Hayvancılık konularında olumsuz etkilerini de dile getirerek kırsalın korunması gerektiğini bir kez daha dile getirdi.

Belediyeler gündeme almıyorlar diyen Mecdi Cengiz, toprak olmazsa yaşam da olmaz diyerek Sakarya’mızda biz bunu anlatamadık dedi ve Sayın Genel Başkan Yardımcısından Sakarya da ki toprak katliamını dile getirin ve tarım ve hayvancılığı destekleyin dediğini ifade etti.

İYİ Parti Genel başkan yardımcısı Dr. Cenk Özatıcı’nın kendisine sunduğum dosyayı aldıktan sonra kendisini de çok iyi dinlediğini söyleyen Mecdi Cengiz, Sayın genel başkan yardımcısının konu gündeme taşıyacağı hususunda söz verdiğini de sözlerine ekledi dedi.