KULOĞLU MAHALLE MUHTARI ADEM YILMAZ HAYATINI KAYBETTİ

Kalbine yenik düşen Akyazı Kuloğlu mahalle muhtarı Adem Yılmaz vefat etti. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Kuloğlu aile mezarlığına defnedildi
Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar niyaz ederiz. Mekanı cennet olsun.
Kalbine yenik düşen Akyazı Kuloğlu mahalle muhtarı Adem Yılmaz
Kalbine yenik düşen Akyazı Kuloğlu mahalle muhtarı Adem Yılmaz vefat etti. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Kuloğlu aile mezarlığına defnedildi
Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar niyaz ederiz. Mekanı cennet olsun.
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