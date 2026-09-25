  • Anasayfa
  • Vefat
  • KULOĞLU MAHALLE MUHTARI ADEM YILMAZ HAYATINI KAYBETTİ
Vefat
Giriş Tarihi : 25-09-2026 00:16

KULOĞLU MAHALLE MUHTARI ADEM YILMAZ HAYATINI KAYBETTİ

​​​​​​​Kalbine yenik düşen Akyazı  Kuloğlu mahalle muhtarı Adem Yılmaz

KULOĞLU MAHALLE MUHTARI ADEM YILMAZ HAYATINI KAYBETTİ

Kalbine yenik düşen Akyazı Kuloğlu mahalle muhtarı Adem Yılmaz vefat etti. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Kuloğlu aile mezarlığına defnedildi

Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar niyaz ederiz. Mekanı cennet olsun.

Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı
ETİKETLER: