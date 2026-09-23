BU YOLDA TEK YÖN UYGULAMASI OLSAYDI BU KAZA YAŞANMAZDI

​​​​​​​Akyazı İnönü Mahallesi Merkez mezarlığı yanı yeni yapılan Karacasu yolunda dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle 2 Otomobil

Akyazı İnönü Mahallesi Merkez mezarlığı yanı yeni yapılan Karacasu yolunda dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle 2 Otomobil kafa kafaya çarpıştı.Kazada her iki araç sürücüsüde yaralandı.

Olayı gören çevre sakinleri yardıma koşarken 112 Acil Çağrı Merkezinede haber verdiler,bölgeye Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Ambulans Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza yapan araçlar çekici marifetiyle yoldan kaldırılırken,Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kazayı gören vatandaşlar can kaybının olmadığı yüreklere su serperken başka kazalara meydan vermemek için tek yön uygulamasına geçilmeli diyerek yetkililere çağrıda bulundular