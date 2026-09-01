Akyazılı Binbaşı Kılıçoğlu

Daha birkaç gün önce Yüzbaşı rütbesinden Binbaşılığa terfi eden Osman Kılıçoğlu aslen Akyazılı.

Daha birkaç gün önce Yüzbaşı rütbesinden Binbaşılığa terfi eden Osman Kılıçoğlu aslen Akyazılı.

Akyazı’nın Taşburun Mahallesinden olan Kılıçoğlu görevine Sakarya’da devam ediyor. Görevinin dışında ayrıca Akyazı’nın Garnizon Komutanlığını da yapan Osman Kılıçoğlu, Akyazı’da düzenlenen Zafer Bayramı töreni münasebetiyle yeni rütbesiyle ilk kez katıldığı törende Atatürk Anıtına çelenk bırakması Akyazılı ve Taşburun’luları sevindirdi ve mutlu etti.

Babası eski Taşburun Mahalle Muhtarı ve iş insanı Feti Kılıçoğlu, amcası Ahmet Kılıçoğlu ve yeğenleri de Osman Kılıçoğlu’nu izlemek için Anıt önüne gelenler arasında yer aldılar.

Baba Feti Kılıçoğlu, o töreni izleyenler arasında en fazla mutlu olanlardan biri olarak görüldü. Tören boyuncu beraberinde olan kardeşi ve çocukları ile birlikte oğlunun gözlerini oğlunun üzerinden ayıramadı.

Akyazılılar da bu başarıları devam ettiği sürece geleceğin paşası olacak diye umut ettikleri hemşehrilerinin terfi etmesinden ve Akyazı Garnizon Komutanı olmasından dolayı mutlu olduklarını açıklamayı ihmal etmediler.

Evli ve iki kız bir erkek evlat sahibi olan Kılıçoğlu kısa sürede Akyazılıların da gözdesi haline geldi.