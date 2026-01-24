Kızılay’dan Başsavcı Hüseyin Aşık’a ziyaret

Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu ve yardımcısı İsmail Berberoğlu ile birlikte görev yaptığı her yerde kan vermesi ile tanınan

Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu ve yardımcısı İsmail Berberoğlu ile birlikte görev yaptığı her yerde kan vermesi ile tanınan Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Aşık’ı makamında ziyaret ettiler.

Kızılay’ın her iki başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı Aşıkın bu güne kadar 43 kez kan bağışında bulunduğunu belirterek, rekora doğru hızlı adımlarla ulaşmaya çalışan Başsavcımızı makamında ziyaret ettik ve kan bağışında bulunduğu içinde kendilerine teşekkür ettik dediler.

Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Aşık ta Kızılay Akyazı Şubesi başkan ve ikinci başkanının yaptığı bu ziyareti anlamlı bulduğunu ifade etti ve kendilerine teşekkür ettikten sonra da kan bağışında bulunmaya devam edeceği bilgisini de verdi.