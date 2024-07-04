Kızılay Akyazı yönetimi toplandı

​​​​​​​Kızılay Akyazı Şubesi yönetimi aylık olağan toplantısını yaptı. Mustafa Birincioğlu’nun başkanlığında toplanan Kızılay Akyazı yönetimi toplantısında geride bıraktığı bir aylık çalışmalarını

Kızılay Akyazı Şubesi yönetimi aylık olağan toplantısını yaptı. Mustafa Birincioğlu’nun başkanlığında toplanan Kızılay Akyazı yönetimi toplantısında geride bıraktığı bir aylık çalışmalarını değerlendirdi ve bazı önemli değişikliklere de gidildi.

İlk önemli değişiklik Denetim Kurulu üyesi olan Ergün Öztürk işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevini bıraktı ve yerine genel kurulda yedek üye seçilen Kenan Certel getirildi. Başkan Birincioğlu Ergün Öztürk’e verdiği hizmetleri için teşekkür etti, göreve yeni başlayan Kenan Certel’e de başarı dileğinde bulundu.

Bir müddettir Şubenin Personeli olarak görev yapan ve başarılı çalışmaları ile de dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Yunus Emre Eroğlu da görevinden ayrılmak istediğini yönetime bildirdi ve ileri sürdüğü gerekçeyi dikkate alan Yönetim de Eroğlu’nun bu isteğini kabul etti, kendisine çalışmalarından ötürü de belge vererek ve teşekkür edilerek veda etti.

Yönetim kurulu başkanı Mustafa Birincioğlu, geride kalan kurban bayramı münasebetiyle yaptıkları çalışmalar sonucunda 1.005.800.00 TL. (Bir milyon beş bin sekizyüz lira) tutarında 175 adet hisse toplandığını, toplanan hisse tutarlarının genel merkeze gönderildiğini ve genel merkez tarafından da Akyazı’dan gönderilen hisselerden 34 adedini Filistin için, 141 adedini de yurt dışı kurban bağışı olarak değerlendirildiğinin bilgisinin kendilerine verildiğini söyledi.

Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu, Şube olarak kurban bayramı münasebetiyle Kaymakamın gözetiminde Sosyal Yardımlaşma Vakfı Akyazı Şubesi ile ortaklaşa olarak 3 bin aileye 12 bin parçadan oluşan giyecek yardımı yaptıklarını da açıklamasına ekledi.

Başkan Birincioğlu Yunus Emre Eroğlu’nun ayrılması ile boşalan personel kadrosuna talip olmak isteyen Akyazılıların Kızılay Kariyer-Türk Kızılay’ı İnsan Kaynaklarının https//www.kizilaykariyer.com adresine özgeçmişleri ile birlikte müracaat etmeleri gerektiğinin de altını çizdi.