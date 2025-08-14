Kızılay Akyazı Şubesinde durmak yasak

Kızılay Akyazı Şubesi kuru gıda ve yakacak yardımlarına şimdi de sıcak yemek dağıtımını ekledi. Sıcak yemek dağıtımı ile ilgili olarak hazırlanan protokol Akyazı belediyesi adına başkan Bilal Soykan,

Yoğun bir çalışma temposuna giren Kızılay Akyazı Şubesinde durmak adeta yasaklandı.

Bir taraftan İlçe genelinde ihtiyaç sahipleri belirlenip duyulan ihtiyaçların giderilmesi noktasında ki çalışmalarını sürdüren Akyazı Kızılay, diğer taraftan da Akyazı belediyesi protokol yaparak ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek vermek için kolları sıvamış bulunuyor.

Protokol imzalandı

Kızılay Akyazı Şubesi kuru gıda ve yakacak yardımlarına şimdi de sıcak yemek dağıtımını ekledi. Sıcak yemek dağıtımı ile ilgili olarak hazırlanan protokol Akyazı belediyesi adına başkan Bilal Soykan, Kızılay adına da Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu ve Kızılay Sakarya İl Başkanı Cevdet Koç imzalayıp hayata geçirilmesi sağlandı.

Hedef 500 kişiye sıcak yemek vermek

Akyazı belediyesi kendisine bağlı Ak-Belde A.Ş. marifetiyle yaklaşık 100 yaşlı ve kimsesizlere sıcak yemek verirken, gerçekleşen ve bugünlerde hayata geçmesi beklenen protokolle de su sayının arttırıldığını belirten Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu, hedeflerinin 500 ihtiyaç sahibine ulaşmak olduğunu söyledi ve en kısa zamanda bu rakama ulaşmak istiyoruz dedi.

Yönetimde aylık toplantısını yaptı

Her ay düzenli bir şekilde aylık yönetim kurulu toplantısını gerçekleştiren Kızılay Akyazı Şubesi, Ağustos ayına ait olağan toplantısını da yaptı. Belediye ile yapılacak olan aşevi protokolüne imza atmak için Akyazı’ya gelen Kızılay İl başkanı Cevdet Koç’unda katıldığı toplantıda toplanan bağışlar, yapılacak olan yardımlar, yeni projelerin hayata geçirilmesi, içimizi yakan yangınlarla ilgili vatandaşların bilinçlendirilmesi, Orman İşletme Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırlanan “Orman içi dip temizliği” projenin hayata geçirilmesi konularını görüştü ve karara bağladı.