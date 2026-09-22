KIZILAY AKYAZI ŞUBESİ YÖNETİMİ DESTEK ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

Her yıl 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası dolayısıyla ilçe genelinde Kızılaycılık ruhunu ve yardımlaşma kültürünü aktarmaya yönelik çeşitli etkinliklerin yanı

Kızılay Akyazı Şube Başkanı iken İstifa eden Mustafa Birincioğlu’ndan boşalan Şube Başkanlığına seçilen Sedat Martin ve yönetimi kuruşlara ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkan Martin ve yönetimi bu haftaki ziyaretlerinin ilkini Sağlık bilimleri Fakültesine yaptı.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Feride Taşkın Yılmaz’ı beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Berberoğlu ve Emrullah Kut, Denetleme Kurulu Üyesi Kenan Certel, Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Oybek Abdullaev, Kan Bağış Kazanım Uzmanları İlke Dölek ve Hasan Yılmaz olduğu halde ziyaret eden Kızılay ekibi kısa bir tanışmanın ardından yapılan sohbette Fakülte ile işbirliği içinde neler yapabilecekleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Martin bu konuda Dekan Prof. Dr. Feride Taşkın Yılmaz’dan destek istedi.

Yapılan ziyaretten ziyadesiyle memnun olduklarını ifade eden Prof. Dr. Feride Taşkın Yılmaz Kızılay’ın çok önemli bir yarım kuruluşu olduğunu söyledi ve imkanları ölçüsünde destek sözü verdi.

Memnun bir şekilde Fakülteden ayrılan Kızılay heyeti’nin ikinci durağı AK PARTİ oldu. Burada Başkan Mesut Ekrem ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Kızılay heyeti ziyaretlerinin hem tanışmak ve hem de Kızılay Kurumuna destek aramak amaçlı olduğunu ifade ettiler.

Başkan Mesut Ekrem Şube Başkanlığına seçilen Sedat Martin’i tebrik ederek Kızılay’ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve taktirle karşıladıklarını zaten vermekte oldukları desteklerini bundan böyle de devam ettirecekleri sözünü verdi.

Kızılay Heyeti son olarak Basın Kuruluşu AKYAZI HABER’i ziyaret etti. Ziyarette Akyazı Haber Haber Müdürü ve AA Temsilcisi Abdulkerim Çalışkan ile bir araya gelen Kızılay heyeti, ilçede yürütülen faaliyetler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

İhtiyaç Sahiplerine Özel "Saha Köprüsü" Projesi

Kızılay Akyazı Şube Başkanı Sedat Martin, sosyal yardım mekanizmalarında yaşanan durumlara dikkat çekerek yeni projelerini paylaştı. Üzerine kayıtlı tapu veya resmi engeller nedeniyle mevzuat gereği düzenli yardım alamayan ancak fiilen ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara ulaşacaklarını belirten Martin, şunları söyledi:

"Resmi evraklara bakıldığında yardım almaya mani durumları görünen fakat gerçekte geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımız var. Mahalle muhtarlarımız ve cami imamlarımız ile doğrudan bir 'Gönül Köprüsü' kurarak bu vatandaşlarımızı tek tek tespit edip hak ettikleri desteğe kavuşturacağız."

Gençlik, Okullar ve Gönüllü Hareketi

* Üniversite Öğrencileriyle İş Birliği: Üniversiteli gençler Kızılay çatısı altında bir araya getirilerek gönüllülük esasına dayalı saha personeli sayısı artırılacak.

* Kızılay Kulüpleri Canlanıyor: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılacak istişareler doğrultusunda, okullardaki Kızılay Kulüpleri aktif hale getirilecek; çocuklara Kızılay bilinci aşılanacak.

"Kan Ücretsizdir, Ticarete Konu Edilemez"

Kan bağışı ve tedariki konusundaki yasal çerçeveyi hatırlatan heyet, şu açıklamada bulundu:

"Kan ve kan ürünleri hiçbir şart ve koşul altında parayla satılamaz. Vatandaştan 'kan parası' adı altında ücret talep edilmesi yasalara aykırı bir suçtur. İspatlanması halinde sorumlular Türk Ceza Kanunu uyarınca cezaya mahkûm edilir. Böylesi bir durumla karşılaşan vatandaşlarımız mutlaka yetkili mercilere başvurmalıdır."

Ayrıca Sakarya genelinde hastanelerin kan ve kan ürünü ihtiyacının %99,4 oranında karşılandığı vurgulanarak duyarlı halka teşekkür edildi.

29 Ekim - 4 Kasım Kızılay Haftası

Her yıl 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası dolayısıyla ilçe genelinde Kızılaycılık ruhunu ve yardımlaşma kültürünü aktarmaya yönelik çeşitli etkinliklerin yanı sıra Okullar arasında Kızılay konulu Kompozisyon, Şiir ve Resim yarışmaları düzenleneceği belirtildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akyazı Haber Haber Müdürü ve Anadolu Ajansı Akyazı Temsilcisi Abdulkerim Çalışkan, göreve yeni başlayan Başkan Sedat Martin ve yönetim kuruluna hayırlı olsun dileklerini ileterek Kızılay’ın Akyazı’da yürüteceği çalışmalara basın desteğini sürdüreceklerini ifade etti.

Kurum ve kuruluşlara yapmakta oldukları ziyaretlerine devam edeceklerini ve yardımsever Akyazı’lıları bilgilendirerek çalışmalarına destek istemeyi sürdüreceklerini söyledi.