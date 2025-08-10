Kızılay Akyazı Şubesi Yetimleri unutmadı

​​​​​​​Kızılay Akyazı Şube Başkanlığı yetim çocukları unutmadı ve onlara moral etkinliği düzenledi.

Şube başkanı Mustafa Birincioğlu ve Kızılay Kadın Kolları başkanı Fatma Kukuloğlu ile birlikte İlçede yaşamlarını sürdüren yetim çocukları için düzenledikleri etkinlikte önce katılım gösteren çocuklar yemeğe götürüldü. Yemek sonrası birlikte oyunlar oynandı, sohbetler yapıldı. Düzenlenen etkinlik dönüş yolunda çocuklara dondurma ikramı ile son buldu.

Şube başkanı Mustafa Birincioğlu, bizim gibi çocuklarımızın da morale ihtiyaçları var. Bizde onları morallendirmek amaçlı böyle bir etkinlik düzenledik. Bu etkinliğimiz toplumumuzun en hassas kesimlerinden biri olan yetimlerimizin hem yüzlerini güldürdü hem de gönüllerinde unutamayacakları hatıralar bıraktı diyebilirim. Günümüz çok güzel ve de verimli geçti. Bundan sonra da böylesine anlamlı etkinlikler yapmayı düşünüyoruz dedi.