Kızılay Akyazı başkanından Belediye Başkanına iade-i ziyaret

​​​​​​​Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu geçtiğimiz günlerde Kızılay haftası nedeniyle kendisini Şubede ziyaret eden Karapürçek

Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu geçtiğimiz günlerde Kızılay haftası nedeniyle kendisini Şubede ziyaret eden Karapürçek belediye başkanı Mehmet Murat Çoruhluya iade-i ziyaret yaptı.

Makamda yapılan ziyaret ve görüşmeden sonra hem Çoruhludan hem de Birincioğlu’ndan geldi. Belediye başkanı Çoruhlu yapılan ziyaret için teşekkür etti. Kızılay başkanı Birincioğlu da yaptığım ziyaret iade-i ziyarettir. Bu ziyarette de sayın başkanla Kızılay’ımızı konuştuk dedi.

Öte yandan Özel Berrak Anaokulu Müdürü Fatma Kuş ta Kızılay Akyazı Şubesini ziyaret etti. Ziyarette Kızılay’a da üye olan Müdüre Kuş, Kızılay’ımıza destek vermek hepimizin görevidir dedi.