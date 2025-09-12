KIZALAY Akyazı’nın bu kez ziyaretçileri Gençler Oldu

Kızılay Akyazı’nın ziyaretçileri gittikçe artış gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde de yanlarında Genç Kızılay Sakarya İl başkanlığına atamış yapılan Furkan Fatih Geyve ve yardımcısı Muhammed Cihad Kan olduğu halde Gençlik yapılanmanın teşkilatlanma 1. Bölge başkanı Ertuğrul Kara ve yardımcısı Rüveyda Arslan Kızılay Akyazı Şubesini ziyaret ettiler.

Ziyarette karşılıklı olarak bilgi alışverişi yaptıklarını söyleyen Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu, görevlerine yeni atanan kardeşlerimiz bizi ve Şubemizi tanımak için ziyaretimize geldiler. Bu ziyaretlerinde çalışmalarımızı kendilerine anlattık ve gelecekle ilgili düşüncelerimizi kendilerine aktardık dedi ve yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Hayırsever Çepnioğlu belgesini aldı

Geçtiğimiz günlerde karavanını Kızılay’a bağışlayan Akyazı Altındereli iş insanı Orhan Çepnioğlu’na Kızılay Genel Merkezi tarafından gönderilen ve bizzat Genel başkanı Fatma Meriç Yılmaz tarafından imzalanan teşekkür belgesi Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu tarafından kendisine verildi.

Hayırsever değerli iş insanımıza teşekkür belgesinin bağışladığı karavanın dışında Filistin için yaptığı diğer maddi yardımlar için verildiğini söyleyen başkan Birincioğlu, Çepnioğluna teşekkür etti.