Kestane kebap yemesi sevap Kilosu 800 lira

​​​​​​​Kestanenin piyasaya çıkması mevsim değişikliğine bir işaret olarak değerlendirilir. Bazıları kestanenin piyasaya çıkmasıyla sonbahara girdik derken, bazıları da kestanenin piyasaya çıkmasını kışa hazır olmak lazım şeklinde değerlendir.

Akyazı’da kestane piyasaya çıktı. Eskiden kestane kebap yemesi sevap denirdi. Şimdi ise kestane kebap ama yemesi pahalı şeklinde değerlendirme yapıyor.

Akyazılı kebapçı Tevrat’ta her yıl olduğu gibi yıl da artık mevsim sonbahar, kebap satma zamanı dedi ve Perşembe gününden itibaren seyyar tezgahını açtı ve satışlara başladı.

Akyazılılarda mevsimi açıldı. Biraz kestane kebabı yiyelim diyorlar ama belirlenen fiyat hem el hem de cep yakıyor. Kestane kebabını yemek isteyenler Kilosu için 800 lira, 100 gramı için de 80 lira ödemek zorunda kalacaklar.

Yine de Akyazılılar pahalı ama hiç olmazsa bir tadalım diyerek Kebapçı Tevrat’ın seyyar tezgahına yaklaşıp 100 gram kestane alıyor, 80 lira ödüyor ve tadıyor.