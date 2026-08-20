KENDİ KULLANDIĞI TIRIN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

​​​​​​​Akyazı Şerefiye Mahallesinde devrilen tır’ın altında kalarak hayatını kaybeden 62 yaşındaki Mecit Yiğit dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Akyazı Şerefiye

Akyazı Şerefiye Mahallesinde devrilen tır’ın altında kalarak hayatını kaybeden 62 yaşındaki Mecit Yiğit dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Akyazı Şerefiye Mahallesinde Dün akşam saatlerinde devrilen tırın altında kalarak hayatını kaybeden sürücü Mecit Yiğit’in cenazesi bu gün hanesinde alınan helalliğin ardından Gazi Süleyman Paşa Camiine getirildi. Öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Emekli olduğu Saski çalışma arkadaşlarının da katılımıyla Yazılıgürgen Mahallesinde toprağa verildi.

Merhum Mecit Yiğit Akyazı İnönü Mahallesi halkından Mevlüt ve Murat Yiğit'in abileri, Murat Başak, Ersan Harman ve Hayati Uçar'ın kayınpederiydi.

Taziye: Hayati UÇAR- 0542 375 77 54

Ersan HARMAN- 0543 503 33 71