Kaymakam Eşki’den Pazar yeri ziyareti

​​​​​​​Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, beraberinde belediye başkanı Bilal Soykan v e bazı daire Müdürleri olduğu halde haftanın Çarşamba günleri açılan kapalı Pazar yerinde incelemelerde

Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, beraberinde belediye başkanı Bilal Soykan v e bazı daire Müdürleri olduğu halde haftanın Çarşamba günleri açılan kapalı Pazar yerinde incelemelerde bulundu ve bayramlarını kutladı, hem de alışveriş yapmakta olan vatandaşlarla sohbet etti.

Yapılan ziyaretten sonra açıklama belediye başkanı Bilal Soykan’dan geldi. Soykan “değerli Kaymakamımız ve bazı daire müdürlerimizle birlikte kapalı Pazar yerimizi ziyaret ettik. Bu ziyarette Kaymakamımızla birlikte vatandaşlarımızla yaptığımız görüşme ve selamlaşmalarda değerliydi” açıklaması yaptı.