Karapürçek belediye başkanından taziye ziyareti

Karapürçek Belediye başkanı Mehmet Murat Çoruhlu Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’ı ziyaret etti.

Ziyaretinde hem başsağlığı diledi hem de dertleşti

Bilal Soykan’ın makamında gerçekleşen bu ziyarette Karapürçek Belediye başkanı Mehmet Murat Çoruhlu Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan’a bir gün önce toprağa verdiği amcasının oğlunun vefatı nedeniyle hem başsağlığı diledi hem de kaldığı süre içinde dertleştiler.

Ziyaret sonrası açıklama başkan Soykan’dan geldi. Soykan, yapılan bu ziyaret beni son derece sevindirmiştir. Başkanımıza bu ziyareti ve yaptığı taziye için teşekkür ederim dedi.