Başhekim Dr. Tepeçınar İlk ders etkinliğinde konuştu

​​​​​​​Akyazı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı olan Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek

Akyazı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı olan Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda “İlk ders” etkinliğinde konuştu ve Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin misafiri oldu.

İlk ders etkinliği kapsamında düzenlenen programa katılan ve birde konuşma yapan Dr. Yavuz Tepeçınar, “Türkiye’de sağlık hizmeti sunumu” hakkında bir konuşma yaptı.

Başhekim Dr. Tepeçınar, bu söyleşisinde sağlık hizmetlerinin planlanmasından, hastane yönetimine, kamu sağlık politikasına kadar birçok konuda öğrencileri bilgilendirdi ve sorulan sorulara cevaplar verdi.

Moderatörlüğü Sakarya Uygulamalı Bilimleri Üniversitesi Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdür yardımcısı ve Öğretim görevlisi Mükremin Uzer tarafından yapıldı.

Yoğun ilgi gören bu güzel etkinliğin, sağlık alanında eğitim görmekte olan öğrenciler tarafından hem mesleki vizyon kazandırdığı, hem de bilgi ve becerilerinin arttığı ifade edilerek kayda geçtiği ifade edildi.