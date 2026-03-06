KIZILAY MART AYI OLAĞAN YÖNETİM KURULU TOPLANTISINI YAPTI  

​​​​​​​Türk Kızılay Akyazı Şubesi Mart ayı olağan yönetim kurulu toplantısı, Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Akyazı Şubesi Mart ayı olağan yönetim kurulu toplantısı, Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda yaklaşan Ramazan ayı kapsamında gerçekleştirilecek yardım faaliyetleri görüşülerek kapsamlı bir faaliyet planı oluşturuldu. Alınan kararlar doğrultusunda ilçemizde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardım çalışmaları başlatıldı.

Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu, Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, hayırsever vatandaşların destekleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ayrıca Gazze başta olmak üzere, bağışçılar tarafından yapılan yardımların şartlarına uygun olarak ilgili insani yardım faaliyetlerinin yürütülmesi ve desteklerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması yönünde çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Türk Kızılay Akyazı Şubesi, Ramazan ayı boyunca hayırsever vatandaşların katkılarıyla yardım faaliyetlerine devam edecektir.