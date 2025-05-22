Karaçalılık’ta 2.Uçurtma Şenliği

​​​​​​​Akyazı Karaçalılık Mahalle Muhtarlığı ve Karaçalılık İlkokulu’nun ortaklaşa organize ettiği Karaçalılık geleneksel 2. Uçurtma şenliği geniş katılımla gerçekleşti.

Akyazı Karaçalılık Mahalle Muhtarlığı ve Karaçalılık İlkokulu’nun ortaklaşa organize ettiği Karaçalılık geleneksel 2. Uçurtma şenliği geniş katılımla gerçekleşti.

Akyazı Karaçalıklık muhtarlığı ve Karaçalıklık İlkokulu tarafından organize edilen Okul öğrencileri, Veliler ve Mahalle halkının katıldığı Uçurtma şenliği Karaçalık merasında yapıldı ve bahar şenliği şeklinde geçti.

Karaçalılık merasında toplanan İlkokul öğrencileri Öğrenci velileri ve yakınlarıyla birlikte kendi imkanlarıyla yaptıkları uçurtmaları el becerilerini de katarak semalarda dolaştırırken anne ve babalarda en az çocuklar kadar şenliğin tadını çıkardılar.

Bazı çocuklar uçurtmalarıyla çimenlerde koşarken bazıları da çocuk oyun guruplarında oynamayı tercih etti.

Programa Akyazı ilçe Gençlik Spor Müdürü Adem Altun, Gençlik Merkezi Müdürü vekili Recep Kodalak, Karaçalılık okul müdürü Efraim Balkan, Karaçalılık Mahalle Muhtarı Hakan Özkan, Öğrenciler, Öğretmenler, Öğrenci velileri ve Mahalle halkı katıldı.

Karaçalılık Mahalle Muhtarı Hakan Özkan geleneksel hale getirdiğimiz 2.meyi Uçurtma şenliğine katılım gösteren herkese teşekkür ederken Mahallede farklı çalışmaların devam ettiğini Mahalle halkınında desteği ile daha yaşanabilir bir Karaçalılık hedeflediklerini ifade etti.

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