İtfaiyeye Hayırlı olsun ziyareti

​​​​​​​Sakarya Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Vedat Selamet, Akyazı İtfaiye Grup Amiri iken emekliye ayrılan Taner Ersin’in

Sakarya Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Vedat Selamet, Akyazı İtfaiye Grup Amiri iken emekliye ayrılan Taner Ersin’in yerine göreve başlayan Murat İlhan’ı ziyaret ederek kendisini tebrik etti ve “hayırlı olsun” temennilerini dile getirdi.

Akyazı İtfaiye Grup Amirliği binasında gerçekleşen bu ziyaretin ardından Büyükşehir İtfaiye Daire başkanı Vedat Selamet ve Akyazı İtfaiye Grup Amiri Murat İlhan, birlikte belediye başkanı Bilal Soykan’ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan İtfaiye Erlerinin canlarını dişlerine takarak görev yaptıklarını belirterek, Akyazı İtfaiyesinin de görevlerinde çok başarılı olduklarını söyledi ve yapılan ziyaret için teşekkür etti.