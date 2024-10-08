İtfaiyeci Recep Bektaş emekli oldu

Yaptığı mesleğini çok sevdiğini söyleyen RECEP Bektaş, 26 yıllık meslek hayatında arkadaşları ile birlikte birçok yangına müdahale

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Akyazı İtfaiye Amirliğinde 26 yıl görev yapan Recep Bektaş emekliye ayrıldı.

Yaptığı mesleğini çok sevdiğini söyleyen RECEP Bektaş, 26 yıllık meslek hayatında arkadaşları ile birlikte birçok yangına müdahale ettiklerini, çok sayıda insan ve hayvan canı kurtardıklarını, çok sayıda binanın tamamen yanmasını önlediklerini söyledi ve bu meslek benim için sadece bir iş değil aynı zamanda benim için yaşam biçimiydi diyerek sözlerini tamamladı.

Emekliye ayrılan 26 yıllık itfaiyeci Recep Bektaş için meslektaşları ve Amirleri bir de veda yemeği vererek arkadaşlarını yeni yaşa yolcu ettiler.