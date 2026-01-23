İsmet Öztürk güven tazeledi

Rüyam düğün salonunda gerçekleşen ve SESOB Genel Sekreteri Mevlüt Cengiz Altın tarafından yönetilen genel kurulda yapılan seçim sonunda 2000 yılından beri başkanlık koltuğunda oturan İsmet Öztürk bir kez daha rakipsiz olarak başkanlığa seçildi.

Akyazı Manifatura, Kavaf, Konfeksiyon ve Tuhafiyeciler Esnaf Odasının olağan genel kurulu yapıldı.

Rüyam düğün salonunda gerçekleşen ve SESOB Genel Sekreteri Mevlüt Cengiz Altın tarafından yönetilen genel kurulda yapılan seçim sonunda 2000 yılından beri başkanlık koltuğunda oturan İsmet Öztürk bir kez daha rakipsiz olarak başkanlığa seçildi.

Toplantıyı AKP İlçe başkanı Mesut Ekrem, CHP İlçe başkanı Mustafa Sağır ve CHP yöneticisi Erdal Özsar, MHP Başkanı Soyhan Sofuoğlu ve eski belediye meclisi üyesi Ergün Öztürk, Büyük Birlik Partisi İlçe başkanı Eray Yıldız, Saadet Partisi İlçe başkanı Zekeriya Alan ve yönetimi, Anahtar Partisi İlçe Başkanı Hasan Tukat, Ziraat Odası başkanı Ali Şener Bayraktar, Muhtarlar Derneği başkanı Ahmet Savaş, SESOB’a bağlı Esnaf Odalarının başkanları, Esnaf Kefalet Kooperatifi başkanı Ahmet Durmuş, Odaya kayıtlı üyeler katıldı.

Kongre saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başladı. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurullarının raporları ile bilanço ve gelir-gider tahmini bütçeler okundu ve oybirliğiyle kabul edildikten sonra, gündemde yer alan ve istenen yetkiler de verildikten sonra hem yönetim kurulu, hem de denetim kulları ibra edildi.

Divan başkanı kongremizi tamamladık dedi ve görevi bu sözlerden sonra İlçe Seçim Kurulu Üyelerine devretti. Yapılan

Yargı gözetiminde yapılan seçime tek listeyle giren 2000 yılından beri Odanın başkanlığını başarılarla yürüten İsmet Öztürk seçimi bir kez daha kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

Kongrenin bitiminden sonra katılanlara yemek ikramında bulunuldu.

YENİ YÖNETİM ŞU ŞEKİİDE BELİRLENDİ