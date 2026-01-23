İSMAİL YAMAK ONURSAL BAŞKAN OLDU

​​​​​​​Akyazı Manifaturacılar, Kavaf Ayakkabı, Konfeksiyon ve Tuhafiyeciler Odasının kurulduğu günden bu yana başkan ve yönetim kurullarında görev anlan ve geçen yılda Sakarya’da yılın ahisi seçilen

Akyazı Manifaturacılar, Kavaf Ayakkabı, Konfeksiyon ve Tuhafiyeciler Odasının kurulduğu günden bu yana başkan ve yönetim kurullarında görev anlan ve geçen yılda Sakarya’da yılın ahisi seçilen yorgancı İsmail Yamak nihayet Odayı bıraktı.

İsmail Yamak’ın Odayı bırakması nedeniyle şu anda tekrar başkanlığa seçilen ve 2000 yılından beri Odanın başkanlığını yürütmekte olan İsmet Öztürk tarafından kendisine ONURSAL Ünvanı ile birlikte birde plaket takdimi yapıldı.

Unvanı ve Plaketini aldıktan sonra açıklama yapan İsmail Yamak, herkese teşekkür etti ve yönetim kuruluna da başarı dileğinde bulundu.