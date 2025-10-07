İnönü İlkokulu Öğrencilerden Konuşulacak Etkinlik

​​​​​​​Akyazı İnönü İlk okulu 4. Sınıf öğrencileri 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü münasebetiyle konuşulacak güzel bir etkinliğe imza attılar.

Akyazı İnönü İlk okulu 4. Sınıf öğrencileri 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü münasebetiyle konuşulacak güzel bir etkinliğe imza attılar.

İnönü İlkokulu öğrencileri, gün münasebetiyle Öğretmenleri ve Okul yönetimiyle birlikte okul bahçesine kedi yuvası kurdu. Sınıf öğretmenleri ile birlikte bahçeye yuva kuran öğrencilere okul müdürü Fetih Çabukoğlu da destek verdi.

Okul Müdürü Çabukoğlu, öğrencileri tarafından gerçekleştirilen bu etkinlik küçük ama çok anlamlı bir etkinliktir. Hem sınıf öğretmenlerini hem bu etkinliğe katkı sunanları, hem de öğrencilerimizi yürekten kutluyorum dedi ve okul idaresi olarak bu tür anlamlı etkinliklerde her zaman etkinliği gerçekleştirenlerin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi.