İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER EŞREF BAŞER SERDİVAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ OLDU

​​​​​​​Sakarya’da ilçe milli eğitim müdürlüklerinde yapılan atamalar kapsamında, Adapazarı Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü olarak görev yapan Akyazılı eğitimci Eşref Başer, Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü oldu.

Sakarya’da ilçe milli eğitim müdürlüklerinde yapılan atamalar kapsamında, Adapazarı Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü olarak görev yapan Akyazılı eğitimci Eşref Başer, Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü oldu.

Başer, uzun yıllardır eğitim camiasında çeşitli kademelerde görev alarak öğrenci ve öğretmenlerle yakın çalıştı. Başarılarıyla adından söz ettiren Başer’in, yeni görevinde Serdivan’daki eğitim kalitesini daha da yukarıya taşıması bekleniyor.

Görev süresi dolan Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Dere ise Arifiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atandı.

Atamalarla birlikte Sakarya’da toplam 8 ilçede milli eğitim müdürleri değişirken, Akyazılı hemşehrileri Eşref Başer’in bu önemli göreve gelmesi ilçede gururla karşılandı.

KİM NEREYE ATANDI

Geyve İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Doğan; Pamukova İlçe Millî Eğitim Müdürü olarak,



Pamukova İlçe Millî Eğitim Müdürü Aziz Demir; Geyve İlçe Millî Eğitim Müdürü olarak,



Karasu İlçe Millî Eğitim Müdürü Çetin Turhan; Ferizli İlçe Millî Eğitim Müdürü olarak,



Kaynarca İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Harbi; Söğütlü İlçe Millî Eğitim Müdürü olarak,



Serdivan İlçe Millî Eğitim Müdürü Ali Dere; Arifiye İlçe Millî Eğitim Müdürü olarak,



Söğütlü İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Bölükbaşı; Kaynarca İlçe Millî Eğitim Müdürü olarak



Adapazarı İlçesi Atatürk Anadolu Lisesi Okul Müdürü Eşref Başer; Serdivan İlçe Millî Eğitim Müdürü olarak,



Karasu Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe Okul Müdürü Furkan Enşici; Karasu İlçe Millî Eğitim Müdürü olarak,



Arifiye İlçe Millî Eğitim Müdürü Yüksel Gülaç; Sakarya Büyükşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü olarak,

Ferizli İlçe Millî Eğitim Müdürü Soner Yılmaz; Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü olarak atanmıştır.

Arkadaşımız Eşref Başer’i tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz. BİZİM AKYAZI