İki başarılı isim yan yana

​​​​​​​Biri İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Şeyda Tok, diğeri Kızılay Akyazı Şubesi başkanı Mustafa Birincioğlu.

Biri İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Şeyda Tok, diğeri Kızılay Akyazı Şubesi başkanı Mustafa Birincioğlu.

Değişik kesimlerde çalışmakta olan iki değer Akyazılıların da sevdiği insanlar. Her ikisi de kendi dallarında çok başarılılar.

Hac görevini ifa ettikten sonra gerek İl genelinde, gerekse İlçe genelinde gezilerini sürdüren Kızılay Şube başkanı Mustafa Birincioğlu’nun durak yaptığı yerlerden biride İlçe Sağlık Müdürlüğü oldu.

Bu ziyareti yeni binalarına taşıdıkları için “hayırlı olsun” temennisinde bulunmak için yaptığını ifade eden Kızılay Akyazı Şubesi başkanı Birincioğlu, bir taraftan Sağlık Müdürümüzü ziyaret ederken, diğer taraftan da ikimiz ve kurumlarımızla birlikte güzelim Akyazı’mıza ne yapabilirizi de konuştuk ve birçok konuda da antrak kaldık dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Şeyda Tok’da değerli başkanımızın yaptığı bu ziyaret beni ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu ziyarette birlikte Akyazı’da neler yapabilirizi de konuşma imkanımız oldu açıklaması yaptı.