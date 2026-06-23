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Vefat

IHLAMUR TOPLARKEN AĞAÇTAN DÜŞMÜŞTÜ TOPRAĞA VERİLDİ

Vefat 25 OKUNMA

IHLAMUR TOPLARKEN AĞAÇTAN DÜŞMÜŞTÜ TOPRAĞA VERİLDİ

​​​​​​​Akyazı’ya bağlı Pazarköy Mahallesinde Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yakınları tarafından ölü olarak bulunan 4 Çocuk babası 66 yaşındaki Mustafa Bayrak’ın cenazesi yapılan işlemler sonrası Pazarköy merkez Camiine

Akyazı ’ya bağlı Pazarköy Mahallesinde Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yakınları tarafından ölü olarak bulunan 4 Çocuk babası 66 yaşındaki Mustafa Bayrak’ın cenazesi yapılan işlemler sonrası Pazarköy merkez Camiine getirildi,Burada Bayrak ailesi taziyeleri kabul etti. Akyazı Pazarköy Mahallesi halkından, Süleyman Bayrak'ın oğlu, Ahmet Bayrak'ın abisi, Mehmet ve Hüseyin Bayrak'ın babaları, Yusuf ve Ömer Bayrak'ın amcası, Mustafa Bayrak vefat etmiştir. Cenazesi bugün Pazarköy Merkez Camii'nde öğlen sonrası kılınan cenaze namazının ardından Pazarköy aile mezarlığında dualarla toprağa verildi.