İDRİS DÜZCAN VE KENAN CERTEL’DEN HASTA ÖĞRETMEN ARKADAŞLARINA ÖĞRETMENLER GÜNÜ ZİYARETİ

​​​​​​​Bir süredir hasta olan ve evinde istirahat etmesi dolayısı ile 24 Kasım Öğretmenler günü törenlerine katılamayan Emekli öğretmen Üzeyir Meydan

Bir süredir hasta olan ve evinde istirahat etmesi dolayısı ile 24 Kasım Öğretmenler günü törenlerine katılamayan Emekli öğretmen Üzeyir Meydan Emekli Eğitimciler İdris Düzcan ve Kenan Certel tarafından evinde ziyaret edilerek 24 Kasım Öğretmenler günü kutlandı ve geçmiş olsun denildi.

Yapılan ziyaretten dolayı çok memnun olduğunu belirten ve duygulanan Üzeyir öğretmen ziyaretçi arkadaşlarına sağlık durumu hakkında bilgi verdi ve tedavisine bir süre daha devam edileceğini söyledi.

Akyazı’da uzun süre birlikte görev yapan 3 emekli eğitimci öğretmen eski günlerini yad ederken zamanın nasıl geçtiğini anlayamadıklarını söylediler.