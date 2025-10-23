Hayvanlar gününde İlk ve Ortaokul Öğrencilerine ödül yağdı

Sosyal Gelişim Merkezinde gerçekleşen törende ödüllerini İlçe protokolünün ellerinden alan öğrenciler düzenlenen yarışmada hayvanlarla ilgili düşüncelerini v e bakış açılarını yazdıkları şiirlerin dizelerinde ve yaptıkları resimlerde nakşettiler.

4 Ekim dünya hayvanlar günü münasebetiyle ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında Akyazı belediyesi tarafından düzenlenen şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri dağıtıldı.

Sosyal Gelişim Merkezinde gerçekleşen törende ödüllerini İlçe protokolünün ellerinden alan öğrenciler düzenlenen yarışmada hayvanlarla ilgili düşüncelerini v e bakış açılarını yazdıkları şiirlerin dizelerinde ve yaptıkları resimlerde nakşettiler.

Yarışmanın düzenleyicisi konumunda olan Akyazı Belediyesi belediye başkanı Bilal Soykan, yarışmak için katılım gösteren öğrencilere teşekkür etti ve dereceye giren öğrencileri de tebrik etti.

Bilal Soykan konuşmasında öğrencilerimiz hayvan sevgisini, doğa bilincini ve çevreye olan duygularını ve duyarlıklarını eserlerinde yansıtmaları çok güzeldi. Birbirinden güzel eserler arasından dereceye girenleri seçmek zor oldu dedi katılan tüm öğrencileri tebrik etti.

Dereceye giren öğrencilere bisiklet başta olmak üzere çeşitli hediyeler törene katılan protokol üyeleri tarafından sahiplerine verildi.