HAYDARLAR MAHALLESİ HIDRELLEZİ MEVLİDLE KUTLADI

Akyazı Haydarlar Mahallesi geleneksel Hıdırellez mevlit programı kuran tilavetinin okunması ile başladı,

Akyazı Haydarlar Mahallesi geleneksel Hıdırellez geleneğini bu yıl mevlitle kutladı.

Bu yılki programa Akyazı İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir’de katıldı. yapıldı.

Akyazı Haydarlar Mahallesi geleneksel Hıdırellez mevlit programı kuran tilavetinin okunması ile başladı,

Bayanlı erkekli kalabalık bir katılımın olduğu mevlit programı İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir’in günün önemine dair yaptığı konuşma sonrası edilen dualarla devam etti.

Yemek ikramı sonrası yapılan duaların ardından içilen çaylar ve yapılan hoş sohbetlerin ardından program sona erdi.