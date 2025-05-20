Eymen Ahmet Askere uğurlandı

​​​​​​​Akyazı Fatih Mahallesinin gülü ve yine Akyazılılar tarafından sevilen ve ayrıca Akbalık Yağlı Pehlivan güreşlerinin özel pehlivanı Eymen Ahmet Hendek

Akyazı Fatih Mahallesinin gülü ve yine Akyazılılar tarafından sevilen ve ayrıca Akbalık Yağlı Pehlivan güreşlerinin özel pehlivanı Eymen Ahmet Hendek İlçesinde bir günlük temsili askerlik görevini yapmak üzere uğurlandı.

Uğurlamaya belediye başkanı Bilal Soykan’da katıldı. Soykan uğurlamanın hemen ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı. “ Bugün içimizi ısıtan çok özel bir anı birlikte yaşadık. Akbalık Yağlı Güreşimizin özel pehlivanı, güzel evladımız Eymen Ahmet’i bir günlük temsili askerlik görevine uğurladık. Eymen Ahmet kardeşimizin heyecanına, gururuna ve sevincine ortak olduk. Gözlerindeki ışık, bizlere vatan sevgisinin ve azmin hiçbir engel tanımadığını bir kez daha gösterdi. Kardeşimizi ve onun her zaman yanında duran ailesini yürekten kutluyorum” diye yazdı.