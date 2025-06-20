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Vefat

ESKİ AKYAZI KAYMAKAMI ERDOĞAN BEYPINAR VEFAT ETTİ

Vefat 138 OKUNMA

ESKİ AKYAZI KAYMAKAMI ERDOĞAN BEYPINAR VEFAT ETTİ

​​​​​​​Alınan bilgiye göre, birkaç gündür rahatsızlığı bulunan Edirne Vali Yardımcısı ve Kapıkulu Sınır Kapısı Mülkü İdare Amiri Erdoğan Beypınar, ailesinin de ısrarıyla akşam saatlerinde Edirne Sultan 1. Murat Devlet

Alınan bilgiye göre, birkaç gündür rahatsızlığı bulunan Edirne Vali Yardımcısı ve Kapıkulu Sınır Kapısı Mülkü İdare Amiri Erdoğan Beypınar, ailesinin de ısrarıyla akşam saatlerinde Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine geldi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Beypınar acilen anjiyoya alındı. Edirne Valisi Yunus Sezer, hastaneye gelerek Sağlık Müdürü İshak Yıldırım'dan bilgi aldı. Erdoğan Beypınar’n Hekimlerin yoğun müdahalesine rağmen Beypınar kurtarılamadığı öğrenildi.. Vefat haberini alan il bürokrasisi ve protokolü hastaneye gelerek Beypınar Ailesi'ne taziyelerini sundu. Vali Erdoğan Beypınar Akyazı’da da bir süre Kaymakamlık yapmıştı.