Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 12-02-2024 20:03

DOKURCUNLULAR SASKİ’YE ÖFKELİ; BOZDUĞUN YOLLARI NEDEN DÜZELTMİYORSUN

​​​​​​​Akyazı’nın su alt yapısı artık miadını doldurmuş olmalı ki gün geçmiyor bir taraftan patlak veriyor. Arızalanan yerler ana caddelerde ise anında SASKİ tarafından kazılıp tamir

DOKURCUNLULAR SASKİ’YE ÖFKELİ; BOZDUĞUN YOLLARI NEDEN DÜZELTMİYORSUN

Akyazı’nın su alt yapısı artık miadını doldurmuş olmalı ki gün geçmiyor bir taraftan patlak veriyor. Arızalanan yerler ana caddelerde ise anında SASKİ tarafından kazılıp tamir edildikten sonra açılıyor. Ancak ara sokaklarda ise böyle olmuyor, çoğu kez zamanında  müdahale edilmiyor ve o cadde veya sokak çamur içinde kalıyor. Tamir edilince de bozulan yer tehlike saçacak şekilde  bırakılıp gidiliyor.

Geçtiğimiz günlerde bir benzeri Dokurcun Mahallesinde yaşandı. Ana cadde üzerinde yayaların kullandığı işlek bir caddede SASKİ ekipleri arızayı gidermiş  bozulan yeri onarmadan bırakıp gitmişler. Vatandaşlar durumu yetkililere ilettikleri halde ilgilenen olmamış.  Bu durumu bizlere kadar ilettiler. Tehlike saçmakta olan tretuvarımızı SASKİ mi yapar, Belediye mi yapar kim yapacaksa bir an önce yapsın. Diye feryad ediyorlar.  Unutmasınlar önümüzde seçim var. Kendileri bilir diyorlar

 
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