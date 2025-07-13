Akyazı Devlet Hastanesinde 10 yıldan beri görev yapmakta olan Nöroloji Uzman Hekimi Esen Çiçekli Doçent oldu.

Bu ay itibarıyla Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesinden Doçentlik unvanını alan Dr. Esen Çiçekli için Akyazı Devlet Hastanesi Başhekimliği bir kutlama programı gerçekleştirdi. Hastane yönetimi ve Personelinin tam kadro katıldığı programda Başhekim Yavuz Tepeçınar doçentlik unvanı alan Esen Çiçekli’yi hastanesi adına tebrik etti ve bir plaket takdiminde bulundu.

Çalıştığı hastane başhekiminin elinden plaketini alan ve kendisi için hazırlanan pastayı kesen Doçent Dr. Esen Çiçekli hem hastane yönetimine, hem meslektaşlarına, hem de düzenlenen programa katılan çalışanlara teşekkür etti.

Akyazı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar’da yaptığı konuşmada “ Değerli ve çalışkan hekimimizin doçentlik unvanı alması en az kendisi kadar bizleri de memnun ve mutlu etmiştir. Şimdi has tanemizin birde doçenti var. Tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.