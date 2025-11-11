Destek bekliyoruz

​​​​​​​ yılında yapacakları genel kurulla ilgili olarak Şoförler Odalarına kayıtlı olan Esnaftan destek talebinde bulundular.

Akyazı Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir, 2022 yılında yaptıkları 5 adaylı seçim sonrası işbaşına geldiklerini söyledi ve yaptığımız hizmetler ortada, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı olarak görmenizi özellikle bekliyoruz dedi.

2026 yılında yapılacak olan Oda seçimlerinin bir hayli iddialı geçmesi ve adayların büyük çekişmelere sahne olacak genel kullar yapmaları bekleniyor. Bilindiği gibi Akyazı’da Şoförler, Esnaf, Gıda Maddeleri, Berberler, Manifaturacılar, Bakkallar ve Ağaç İşleri Odaları faaliyet gösteriyorlar ve tamamı 2026 yılında seçime gidecekler.