DERELERİMİZİN KİRLETİLMESİNE BÜYÜK TEPKİ

Bayraktar; Mudurnu deresini kirletenlere “YETER ARTIK YETER BIKTIK SİZLERDEN CİNAYET İŞLEMEYİ BIRAKIN KATİLLER” diye haykırdı.

Akyazı’da düzenlenen Protestoya Ziraat Odası başkanı Bayraktar‘ın konuşması damga vurdu

Bayraktar; Mudurnu deresini kirletenlere “YETER ARTIK YETER BIKTIK SİZLERDEN CİNAYET İŞLEMEYİ BIRAKIN KATİLLER” diye haykırdı.

Yıllardan beri kirletilmekte olan Akyazı’nın Mudurnu deresinin bazı fabrikalar tarafından kirletilmesi ile ilgili olarak Muhtarlar Derneği başkanlığında ve bu dereden yararlanan mahalle muhtarlarının düzenlediği protesto yürüyüşüne çiftçi ve köylüler traktörleri, ellerinde pankartları, ağızlarında düdükleri ile birlikte çok sayıda kadın ve çocukların katılması dikkat çekti.

Destek verildi

Muhtarlar Derneği başkanlığının önderliğinde, Mudurnu deresinden yararlanan mahalle muhtarları tarafından düzenlenen protesto yürüyüşüne katılım yüksekti. Derenin kirletilmesinden muzdarip olan köylülerin yanı sıra MHP Sakarya eski Milletvekili Zihni Açba, Akyazı Ziraat Odası ve Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, Belediye başkan yardımcısı Mehmet Öztürk, CHP ve Deva Partilerinin İl ve İlçe Başkanları,Türkiye Muhtarlar Federasyonu başkanı Erdal Erdem, Adapazarı Muhtarlar Derneği başkanı Bayram Demircioğlu ve çok sayıda vatandaş, Akyazı’da görev yapan STK başkanları da ellerinde pankartlar olduğu halle yürüyüşe katılarak destek verdiler. Sakarya Barosunu da Çevre Komisyonu sözcüsü Av. Elif Yar temsil etti.

Protesto yürüyüşle başladı

Düzenlenen protesto yapılan yürüyüşle başladı. Batakköy sapağında bulunan Mudurnu köprüsü girişinde toplanan protestocular traktörleri, ellerinde dövizler olan kadını, erkeği ve çocukları ile birlikte yürüyüşe geçtiler. Köprüyü geçtikten sonra fabrikalar sokağına saparak o yolun sonuna kadar yürüyüşlerini devam ettirdiler.

Konuşmalar

İlk konuşma Muhtarlar Derneği başkanı Ahmet Savaş tarafından yapıldı. Savaş, yıllardan beri bütün şikayetlerimize rağmen deremizin kirletilmesini önleyemedik. Bugün feryat ediyoruz ve Mudurnu deremizin kirletilmesini bir kez daha protesto ediyoruz dedi ve fabrika sahiplerine çağrıda bulunarak “arıtmalarınızı çalıştırın ve devreye sokun. Deremizi kirletmeyin. İşlemekte olduğunuz cinayetlere artık dur deyin” dedi.

Düzenleme komitesi adına konuşmayı Akbalık Mahalle Muhtarı Rüstem Bilgi yaptı. Bilgi öncelikle buraya gelerek köyüne, çevresine, suyuna, deresine sahip çıkan sizlere teşekkür ediyorum diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü “ Ben buradan görüyorum. Aramızda çocuklarımız ve kadınlarımız var. Yaşlılarımız, büyüklerimiz var. Bu aslında yıllardır süren sissiz çığlığımızın patlamasıdır. Bu doğa bize atalarımızın mirası değil, çocuklarımızın emanetidir diye bir söz vardır. Çocuklar biz sizin emanetinize sahip çıkamadık. Mudurnu deresi, dilsiz deresi, Karacasu deresi, Küçücek deresinden su yerine zehir akıyor. Muhtelif aralıklarla toplu balık ölümleri oluyor. Bunun nedeni, hafta sonları gece yarısından sonra arıtmasını çalıştırmayan fabrikaların planlayarak sistematik bir şekilde atıkları derelere salmasıdır. Bunlarla ilgili zaman zaman bireysel olarak yaptığımız şikayetlerden olumlu hiçbir sonuç alamadık. Bu kirliliğin, bu yok oluşun, sorumlusu bu derelerin üzerinde kurulmuş olan fabrikalar ve sanayi işletmeleridir. Aslında en büyük sorumlu bu fabrikaları bu işletmeleri denetlemeyen kurumlardır. Ama artık susmayacağız. Vicdanı kirli, ruhu arsız sorumlu varsa hepsine karşı demokratik tüm haklarımızı kullanacağız. Muhtelif zamanlarda bu derelerden aldığımız su numunelerine yaptırdığımız analizlerde suyun içinde arsanik ağır metaller ve kimyasal atıklar tespit edildi. Vatandaşın sınırlı imkanları ile yaptırdığı bu analiz sonuçları devletimizin sorumlu kurumlarına gönderdik ama bir sonuç alamadık. Burada görüyorsunuz ki, pek çok afiş var. Bunlardan biride “TEMİZ VİCDAN TEMİZ ÇEVRE” yazılı olandır. Sorumlular evvela vicdanlarını temizlemeliler. Bunu yaparlarsa çevremizde temiz kalır. ‘’

Cumhurbaşkanına da çağrı yaptı

Düzenleme komitesi adına konuşan Akbalık Mahalle Muhtarı Rüstem Bilgi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da çağrıda bulundu ve şunları söyledi “ Sayın Cumhurbaşkanım, Bir konuşmanızda Muhtarlarımızı üzeni bende üzerim demiştiniz. Muhtarlarımız üzgün sayın Cumhurbaşkanım . Sorumlu olduğumuz köylerimizde ve Mahallelerimizde vatandaşlarımızın yüzlerine bakamaz olduk. Lütfen sesimizi duyun”

Bayraktar adeta kükredi

Protestonun son konuşması Ziraat Odası ve Ziraat Odaları Birliği Sakarya İl Koordinasyon Kurulu başkanı Ali Şener Bayraktar tarafından yapıldı.

Uzun zamandık konuyla ilgili konuşmayan bu nedenle başta basın olmak üzere çevresi tarafından eleştirilen Ali Şener Bayraktar, bugün adeta kükredi ve işletme sahiplerine “Sizlerden bıktık. Yeter artık, yeter artık KATİLLER” diye seslendi. Bu sesleniş protestoya katılanlardan büyük alkış aldı.

Bayraktar konuşmasına şöyle devam etti “ Ey Vicdansızlar, işlediğiniz cinayetlerin hesabını vereceksiniz. Onları buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza şikayet ediyorum ve diyorum ki Sayın Cumhurbaşkanım Burada Akyazı’da cinayet işleniyor. Buna dur demenizi, görevlerini yapmayanlarında cezalandırılmalarını bekliyoruz. “

Fabrika sahiplerine de seslenen Bayraktar, Yaptıklarınızdan pişmanlık duymuyorsunuz ama bunun hesabını vereceksiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Arıtmalarınızı çalıştırın cani olmaktan cinayet işlemekten kendinizi kurtarın diyerek konuşmasını tamamladı.

Sıkı güvenlik önlemi alındı

İl Jandarma ve Akyazı İlçe Jandarma Komutanlıkları protesto yürüyüşü için sıkı güvenlik önlemleri aldı. Yapılan protesto yürüyüşüne katılanlar konuşmaların ardından sessizce alandan ayrıldılar.