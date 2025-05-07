Dedeler ve Durmuşlar  Mahallesinde Hıdırellez bayramı

​​​​​​​Akyazı Dokurcun Dedeler ve Durmuşlar mahalleleri muhtarlığınca düzenlenen geleneksel Hıdırellez mevlit programı gerçekleşti

Akyazı Dokurcun Dedeler ve Durmuşlar mahalleleri muhtarlığınca düzenlenen geleneksel Hıdırellez mevlit programı gerçekleşti

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan,ilçe müftüsü Kamil Özcan Demir, ilçe başkanları , mahalle muhtarları ve yöre halkının yoğun katılımı ile gerçekleşen her yıl aynı tarihte yapılan geleneksel Akyazı Dokurcun Dedeler ve Durmuşlar Hıdırellez bayram mevlidi okunan Kuran tilaveti, Dualar ve kasidelerin ardından yemek ikramıyla devam etti.

Akyazı Dokurcun Dedeler ve Durmuşlar muhtarlıklar yaptıkları ortak açıklamada Hıdırellez bayramımıza katılım gösteren başta Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan,ilçe müftüsü Kamil Özcan Demir, ilçe başkanları ,mahalle muhtarları , yöre halkına ve hocalarımıza teşekkür ederiz ifadeleri kullanıldı