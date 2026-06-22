İl başkanlı istişare toplantısı

​​​​​​​CHP İl başkanı Oğuz Can Curoğlu önceki gün Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır’ın başkanlığında toplanan istişare kurulu toplantısına katıldı.

CHP İl başkanı Oğuz Can Curoğlu önceki gün Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır’ın başkanlığında toplanan istişare kurulu toplantısına katıldı.

İlçe hizmet binasında gerçekleşen toplantıda, CHP’liler yaşanmakta olan siyasi durumla ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu ve toplantının sonunda “ Bizim Genel başkanımız Özgür Özel’dir” açıklaması yapıldı.

İlçe başkanı Mustafa Sağır, yaptıkları istişare toplantısına İl Başkanı Curoğlu’nun da yönetimi ile birlikte katıldığı söyledi. İl Başkanı ve yönetiminin Akyazı’ya gelerek istişarede bulunmalar ve hazırlanan yol haritası ile ilgili olarak kendilerine bilgiler aktarılmasını çok önemli bulduklarını söyledi ve misafirlerine teşekkür etti.