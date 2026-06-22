Polis ve Jandarma Akyazı’da kuş uçurtmuyor

Polis ve Jandarma kendi bölgelerinde Akyazı’da her gün uygulama yapıyor, tabiri caizse bu uygulamalarla kuş uçamıyor.

Yapılan uygulamalarda sürücülerden ehliyet, ruhsat, ödeme makbuzları aranırken, bir taraftan da üst baş ve araç araması yapılıyor.

Önceki gün Gazi Süleyman Paşa Cami önünde gerçekleşen uygulamada polisler durdurdukları ve arama yaptıkları bir motosiklette satışa hazır uyuşturucu bulunca motosiklet kullanıcısını hemen gözaltına aldı.

Huzur ve güven denetimi adı verilen uygulamada polis ve jandarma ekipleri denetim sırasında yoldan geçmekte olan tüm araçları durdurarak belge ve üst baş aramasının yanı sıra ceza-i işlem sırasında sürücülere de geniş bilgiler verildi ve cezalar kesildi.