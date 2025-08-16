Dededen toruna uzanan ticaret

​​​​​​​Hasan Mangıroğlu denildiğinde Akyazı’da tanımayan yoktur. Kırtasiye işi yaptığı için özellikle öğrenciler tarafından tanınır ve öğrencilerin Hasan babasıdır Mangıroğlu.

2008 yılında vefat eden Hasan Mangıroğlu, ticaret hayatına askere gitmeden önce amcasının yanında bakkal çırağı olarak başladı.

1958 yılından itibaren kendi adına çalışmaya başlayan Hasan Mangıroğlu önce Bakkal ve Kırtasiye işlerini birlikte yaptı. Bir müddet sonra bakkal ticaretini bırakıp sadece kırtasiye işi yaparak ticaret hayatını sürdürdü.

Çocukları Osman ve Kemal’de ikinci kuşak olarak 1970 yılından itibaren babalarının yanında çalışmaya başladılar. Bu başlayış bugünde devam ediyor.

Şimdi de Osman Mangıroğlu’nun çocukları Burak ve Oğuzhan üçüncü kuşak olarak babalarının ve amcalarının yanında çalışıyorlar.

Merhum Hidayet Sezgin Akyazı’nın ilk kırtasiyecisi, yine merhum Nail Sarıhan’da ikinci kırtasiye ticareti yapan isimler olarak tarihe geçmişlerdir. Hasan Mangıroğlu’da üçüncü sırada yer alır.

Hasan Mangıroğlu için öğrencilerin basıdır dedik yan, gerçekten de öyle olmuştur. Nedeni şudur. Kırtasiye ihtiyacı olan öğrenciler ceplerinde para varmış yokmuşa bakmazlar, doğru Mangıroğlu kırtasiyeye giderler ve ihtiyaçlarını alırlardı.

Bugün çocukları ve torunları aynı anlayış içinde ticari hayatlarını sürdürmektedirler. Onlarda öğrenci kardeşlerini hiçbir zaman geri çevirmezler ve babaları gibi olmak için gayret gösterirler. Bu davranışları da onlara Mangıroğlu kırtasiye işte bu dedirtmekte ve böylece üçüncü kuşakla birlikte ticari hayatlarını başarıyla sürdürmektedir.