Akyazı Asayiş
Giriş Tarihi : 25-03-2026 14:42

Çöp kamyonu devrildi 3 çalışan yaralandı

​​​​​​​Akyazı belediyesine ait çöp toplama aracı fren tertibatındaki bir arıza nedeniyle devrildi. Araçta çalışan 3 belediye işçisi yaralandı.

Akyazı’nın Güzlek mahallesinde meydana gelen kazada yararlananlar Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Yaralıların dorumlarının iyi olduğu açıklanan kazayla ilgili olarak Jandarma ve belediye tarafından inceleme başlatıldığı da öğrenildi.

Meydana gelen kazada yarananların sağlık durumlarının iyi olması ve o kazada can kaybının yaşanmaması İlçe halkını sevindirdi.

Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı
ETİKETLER: