CHP Akyazı kadınlarda Çelikbaş başkan oldu

​​​​​​​CHP Akyazı’da seçim heyecanı yaşandı. Yapılan seçim sonunda Kadın Kollarında başkan değişti ve yeni başkan Sevil İltaş Çelikbaş oldu.

CHP Akyazı’da seçim heyecanı yaşandı. Yapılan seçim sonunda Kadın Kollarında başkan değişti ve yeni başkan Sevil İltaş Çelikbaş oldu.

CHP İlçe merkezinde yapılan kongreyi CHP Kadın Kolları Sakarya İl Başkanı Azize Çeroğlu yaptı. İl 2. Başkanı Nilüfer Gürsel ile Selin Zeyrek’de Çeroğlu’na divanda yardımcı oldular.

Kongrede CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Kadın Kolları Genel başkanı Aylin Nazlıaka’nın gönderdiği mesajlar divan başkanı Azize Çeroğlu tarafından okundu. Her iki mesaj okunduktan sonra alkış aldı.

Gerçekleşen kongreyi CHP Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır ve yönetimi tam kadro izledi. Seçim sonrası açıklama yapan CHP İlçe başkanı Sağır, parti olarak her geçen gün güçleniyoruz. Kadın Kolları yeni başkanımız Sevil İltaş Çelikbaş ve yönetimine başarı diliyorum. İlçe yönetimi olarak her zaman onlarla birlikteyiz ve destekçileriyiz dedi.

Kongreyi yöneten CHP Kadın Kolları Sakarya İl Başkanı Azize Çeroğlu’da kongre sonrası yaptığı açıklamada şunlara söyledi “ Bugün Akyazı’mızda güzel ve nezih bir genel kurul yaptık. Bir önceki başkanımız Fatma Yazar ve ekibine verdikleri hizmetler için teşekkür ediyorum. Yeni başkanımız ve yönetimine de üstün başarılar diliyorum” dedi.

Son açıklama CHP Kadın Kollarının yeni İlçe başkanı seçilen Sevil İltaş Çelikbaş’tan geldi. Çelikbaş yapılan kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu ve inanıp güvenip bu kutsal göreve beni ve arkadaşlarımı layık görenler teşekkür ediyorum dedi ve partilerini Akyazı’da birinci parti konumuna getirmek için yılmadan usanmadan çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Yapılan ve tek listeyle girilen Sevil İltaş Çelikbaş’ın başkan seçildiği kongrede Neşe Türemen, Elif Asiye Başer, Nilüfer Günsel, Nur Algenç, Gönül Menekşe, Ayfer Özkap, Arzu Özgü, Hediye Boron, Mevlüde Küçükköse ve Ayla Aladağ yönetim kurulu asil üyeliklerine seçilirken, Ayşe Tosun, Nilay Öker, Cihan Meral, Süheyla Menekşe, Oya Çiçek, Vildan Özsar, Nadide İpar, Fatma Kara, Hatice Çelik ve Türkan Gümüş’de yönetim kurulu yedek üyesi seçildiler.

Yine aynı kongrede Sevil İltaş Çelikbaş, Neşe Türemen, Cihan Meral, Nilüfer Günsel, Elif Asiye Başer, Zeynep Kopyaoğlu, Zeynep Öksüz, Fatma Yazar, Semran Sağır, Dilek Karaoğlan, Vildan Özsar ve Selin Zeyrek’de il delegesi seçildiler.