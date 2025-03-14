Vefat
Giriş Tarihi : 14-03-2025 15:44   Güncelleme : 14-03-2025 15:49

CERTEL KARDEŞLERİN ANNE ACISI

​​​​​​​İlçemiz İnönü Mahallesi halkından ve ilçemiz esnaflarından merhum Berber  Osman Certel'in eşi, Merhum Mustafa Uçkun'un kızı, İsmail ve Kerem Certel'in anneleri, Dursun Gümüş ve Ümit Kahraman'ın kayınvalide'leri, Emekli Öğretmen gazeteci Kenan Certel'in yengesi,

CERTEL KARDEŞLERİN ANNE ACISI

İlçemiz İnönü Mahallesi halkından ve ilçemiz esnaflarından merhum Berber  Osman Certel'in eşi, Merhum Mustafa Uçkun'un kızı, İsmail ve Kerem Certel'in anneleri, Dursun Gümüş ve Ümit Kahraman'ın kayınvalide'leri, Emekli Öğretmen gazeteci Kenan Certel'in yengesi, Türkan Certel  vefat etmiştir.

Cenazesi 14 Mart 2025 Cuma günü Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınan Cuma namazı ve ardından kılnan cenaze namazını müteakip merkez Aile mezarlığında defnedildi.

Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz. Mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI

İsmailCERTEL:05354832542                                                            Kerem CERTEL:05072023750

 

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