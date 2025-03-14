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Vefat

CERTEL KARDEŞLERİN ANNE ACISI

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CERTEL KARDEŞLERİN ANNE ACISI

​​​​​​​İlçemiz İnönü Mahallesi halkından ve ilçemiz esnaflarından merhum Berber Osman Certel'in eşi, Merhum Mustafa Uçkun'un kızı, İsmail ve Kerem Certel'in anneleri, Dursun Gümüş ve Ümit Kahraman'ın kayınvalide'leri, Emekli Öğretmen gazeteci Kenan Certel'in yengesi,

İlçemiz İnönü Mahallesi halkından ve ilçemiz esnaflarından merhum Berber Osman Certel'in eşi, Merhum Mustafa Uçkun'un kızı, İsmail ve Kerem Certel'in anneleri, Dursun Gümüş ve Ümit Kahraman'ın kayınvalide'leri, Emekli Öğretmen gazeteci Kenan Certel'in yengesi, Türkan Certel vefat etmiştir. Cenazesi 14 Mart 2025 Cuma günü Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınan Cuma namazı ve ardından kılnan cenaze namazını müteakip merkez Aile mezarlığında defnedildi. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz. Mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI İsmailCERTEL:05354832542 Kerem CERTEL:05072023750