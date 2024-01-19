BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ AKYAZI BELEDİYE BAŞKANI ADAYINI BASINLA TANIŞTIRDI

BBP’si Akyazı teşkilatı düzenlediği yemekli toplantıda Belediye başkan adayını basınla tanıştırdı. Birlikte yenilen yemek sonrasında söz alan

BBP’si Akyazı teşkilatı düzenlediği yemekli toplantıda Belediye başkan adayını basınla tanıştırdı.

Birlikte yenilen yemek sonrasında söz alan Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Naim Yolcu Genel Merkezin de onayladığı Akyazı Büyük Birlik Partisi Akyazı Belediye Başkan adayları Osman Karaoğlan’ın adayları olduğunu söyledi. Ardından İlk sözü BBP’si Sakarya İl başkanı Cengiz Bayar Osman Karaoğlan’ı yakından tanıdıklarını geçmişte yaptıkları araştırmaların sonucu en iyi adayın Karaoğlan olduğuna karar verdiklerini söyledi.

Daha sonra Genel Merkez MYK üyesi Yasin Kobal söz aldı. İl Başkanının sözlerine destek verdi. Osman Karaoğlan’ın kamu oyu tarafından çok sevildiğini konuştukları seçmenler tarafından en güçlü aday olduğu kanaati ile aday gösterdiklerini ifade etti.

Toplantıda son olarak Büyük Birlik Partisi Akyazı Belediye Başkan adayı Osman Karaoğlan söz aldı. Karaoğlan Akyazı da eksikliklerin giderilemediği gerçeği ile karşı karşıyayız.

İlçe Başkanlığı sırasında Akyazı Devlet hastanesini, Mudurnu köprüsünü, Sakarya’da en fazla köy konağını yaptırdıklarını, Askf' yöneticilik yapan spor camiası içerisinde olan, iş insanıyım. Dedi.

Akyazı'lı olduğunu, adaylığının kendisi için değil, seçilirsem göreceksiniz kazanan Akyazı olacak diyen Karaoğlan Allah nasip etti, Büyük Birlik Partililerle sırt sırta verdik, siyaseti orada sonlandıracağını söyledi.

Osman Karaoğlan konuşmasına devamla, Akyazı belediye Başkanı, seçmenlerin takdiriyle seçilmem halinde üç yıl süre istiyorum, üç yıl sonunda Akyazı'lılar işte Akyazı bu demezlerse, siyasi sahneden çekileceğim. Dedi.

Osman Karaoğlan Belediye Başkanlık dönemi boyunca kimseden gizli iş yapmayacağım, basınla devamlı birlikte olacağım, belediyeye gelen hemşerilerim, kapalı kapı bulamayacak, kapıları SÖKECEĞİM, her vatandaşla açık açık buluşacağım.

18 saat çalışacağım, uyku değil açık göz ve kalple büyüyen AKYAZI'YI hep birlikte inşa edeceğiz. Dedi.

Büyük Birlik Partisi Akyazı Belediye Başkan adayı Osman Karaoğlan tüm sevdiklerini 20 Ocak cumartesi günü saat 13,30 da GSP cami önünde buluşmaya ve ilçe Başkanlığına yapılacak yürüyüşe davet etti.

Toplantı topluca çekilen fotoğrafla sona erdi. Toplantıya Alperen ocakları genel disiplin birim başkanı Mert TOPUK ile Akyazı Alperen ocakları başkanı Salih BOSTANOĞLU da katıldı.