Büyük Birlik Partililer Ankara’dan döndü

​​​​​​​Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi tarafından Ankara’da Altından Kültür Merkezinde düzenlenen “Yerel Yönetimler ve Genel İstişare”

Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi tarafından Ankara’da Altından Kültür Merkezinde düzenlenen “Yerel Yönetimler ve Genel İstişare” toplantısına katılmak üzere Belediye Meclis üyeleri ve Alperenler Ocak Başkanı ile birlikte Ankara’ya giden Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe başkanı Naim Yolcu toplantı sonrasında Akyazı’ya geri döndü.

Toplantıda Genel Başkanları Mustafa Destici ile de görüşen Akyazı İlçe başkanı Yolcu ve beraberindekiler, Genel Başkanlarına Akyazılı usta tarafından el emeği ve göz nuru dökülerek yapılan balta hediye etti. Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda Akyazı’ya gelen ve yapılan mitinge katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da Ak Partililer tarafından aynı baltadan hediye edilmişti.

BBP Akyazı İlçe başkanı Naim Yolcu, katıldıkları toplantının çok yararlı geçtiğini söyledi ve Sayın Genel Başkanımız bizimle Akyazılı hemşerilerimize selamlarını gönderdiğini açıklamasına ekledi.