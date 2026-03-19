BÜROKRASİ-HALK BAYRAMLAŞMA PROGRAMI BELLİ OLDU

​​​​​​​Akyazı Kaymakamlığı Ramazan Bayramı dolayısı ile yapılacak olan Bürokrasi- Halk Bayramlaşma programını açıkladı.

Yapılan açıklamada:

“Ramazan Bayramının 1. günü olan 20 Mart 2026 Cuma günü Kaymakamlığımız Koordinesinde Kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve Halkımızın katılımıyla saat 10:00' da Cevat Ayhan Kubbeli Yeni Camii yanı Alparslan Türkeş Sosyal Tesislerinde Bayramlaşma Programı yapılacaktır.

Tüm vatandaşlarımızın, personellerimizin, siyasi partilerin, meslek kuruluşlarının, kamu yararına çalışan dernekler ve sivil toplum örgütlerinin ve basın camiasının Ramazan Bayramını tebrik eder, sağlık ve mutluluklar dilerim.

Not: Bayramlaşma programı Belediye Başkanlığınca ilan edilerek halkımıza duyurulacaktır.” Denildi.