“Biz asla taviz vermeyiz”

Gişelerin çıkışında büyük bir coşkuyla karşılanan Genel Başkan Destici, öğle namazını Gazi Süleyman Paşa Camiinde kıldıktan sonra çıkışta önce cami cemaati ile

Türkiye Büyük Birlik Partisi Genel başkanı Mustafa Destici Partisinin Akyazı İlçe kongresine katıldı.

Gişelerin çıkışında büyük bir coşkuyla karşılanan Genel Başkan Destici, öğle namazını Gazi Süleyman Paşa Camiinde kıldıktan sonra çıkışta önce cami cemaati ile tokalaştı, sonra da Alperenlerin yaktığı meşaleler altında partisinin ilçe binasına geldi.

Parti binasını açtı

Genel başkan Mustafa Destici salona girmeden önce hayırlı olsun temennileri ile parti binasının açılışını yaptı. Açılışta kısa bir konuşma yapan Destici, 2024 yılında yapılan mahalli seçimlerde Akyazı belediye başkanlığını kazanamadık ama seçimde Akyazı’da aldığımız oyumuzu arttırarak 2029 yılında yapılacak olan yerel seçimlere taşıyıp başkanlığa partimize kazandırmak istiyoruz dedi ve yeni parti binasının hayırlı olmasını dileyerek kurdeleyi kesti.

Salona geçen BBP Genel başkanı Mustafa Destici, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi Herkes gibi bizde terörsüz bir Türkiye istiyoruz. Kendimi lav ettim, silahı bıraktım açıklaması yapan PKK ile asla bir pazarlık içinde olmamalıyız. Kimseyle de şartlı şurtlu bir anlaşma yapmamalıyız” dedi. Destici konuşmasının önemli kısmını teröre ve ekonomiye ayırdı.

Siyasi bölücülük yapmaya devam ediyorlar

PKK silah bıraktık dedi ama yayımladığı bildirisinde siyasi bölücülük yapmaya devam ettiklerini görüyoruz. Şunu isteriz bunu isteriz demeye başladılar. Kürdü Türkü, lazı, abazası, çerkezi, gürcüsü ve diğerleri, sunnisi ve alevisi ile biz bir bütünüz. Hepimiz büyük TÜRKİYE’yiz. Rengini şehit kanından almış al bayrağımızla, ortak ve resmi dilimiz Türkçeyle biz bir bütünüz ve hepimiz büyük TÜRKİYE’yiz. O bakımdan büyük Türkiye pazarlık yapmaz. PKK silah bırakacaksa şartsız şurtsuz bırakmalı ve silahlarını teslim etmelidir diye Desteci, her tarafı cennetten bir parça olan güzel yurdumuzda huzur içinde yaşamak için ne yapılması gerekiyorsa o eksiksiz yapılmalı ama bunlar yapılırken asla ama asla taviz verilmemelidir.”

Terörsüz Türkiye oluşumunda Şehit ailelerimiz - Gazilerimiz ve aileleri asla rencide edilmemelidir.

Türkiye olarak biz 40 yıldan beri PKK’yla mücadele ediyoruz. Bu mücadelede vatanımız için binlerce şehit verdik. Bir o kadarda yaralanan ve Gazilerimiz oldu diyen BBP Genel başkanı Destici. O nedenle “Terörsüz Türkiye” isterken ne şehit ailelerimizi, ne gazilerimizi ve ailelerini rencide edecek ve üzecek tutum ve davranış içinde olmamalıyız. Cumhur ittifakına bağlıyız ama dediğim gibi şehit ailelerini ve gazilerimizi üzecek hiçbir oluşumun içinde yer almayız dedi.

Zamanı geldiğinde dilleri kesilir

İfade ettiğim gibi şartımız yok isteğimiz yok diyerek silah bırakacaklarını söyleyen PKK’nın yaptığı kongre sonrasında yayınlanan bildirisine bakıldığında bu açıklamaların havada kaldığını görüyoruz diyen Destici, şunu altını çizerek söyleyelim ki, kim ki Şehitlerimiz, Gazilerimiz, Asker ve Polisimiz için olmayacak bir şey söylerse zamanı geldiğinde biz o dili keseriz dedi ve DEM Parti eş başkanı tarafından korucularımız için söylediği sözleri kınıyorum ve korucularımızın dernek başkanı o söze gereken cevabı fazlasıyla vermiştir dedi.

Enflasyon aldı başını gidiyor

Açıklanan enflasyon yüzde 24. Kira yüzde 89, gıda yüzde 120 artmış, karpuzun kilosu 50 lira olmuş. Faizler almış başını gidiyor. Nasıl oluyor da enflasyon yüzde 14 deniyor. Gerçek enflasyonun dizginlenmesi ve vatandaşın alım gücünün yükseltilmesi gerek.

Maaşlar arttırılmalıdır

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmış. Emekli maaşları keza yine beklenenin çok altında. Vatandaşımız da sıkıntı var. Bu durumu en çok dillendiren kişi benim ve partimizdir. Burada hak kayıpları var. Bu kayıpların önlenmesi ve halkımızın var olan ekonomik sıkıntılardan kurtarılması ve refaha kavuşturulması lazım diyen Büyük Birlik Partisi Genel başkanı ve Cumhur ittifak ortağı Mustafa Destici, onun için biz diyoruz ki, en düşük emekli maaşı 20 bin lira olmalı ve asgari ücrete de Temmuz ayında en az yüzde 30 zam yapılmadır.

Arap Ülkelere sert çıktı

Ortadoğu gezisi sırasında Amerika başkanı ile yapılan anlaşmalarla Amerika’ya milyon dolarlar veren Arap ve Müslüman Ülkelere sert çıktı ve ne yazık ki İsrail mezalimi altında inim inim inleyen ve binlerce insanı öldürülen Filistin’e ve Gazze’ye en küçük bir yardımda dahi bulunmuyorlar. Bu nasıl Müslümanlık dedi ve Allah’ın laneti onların üzerine olsun dedi.

2025 Aile yılı

2025 yılının Cumhurbaşkanı tarafından “aile yılı” olarak ilan edildiğine dikkat çeken Desteci, gençlere verileceği söylenen desteklerin arttırılmasını beklediklerini söyledi ve ev hanımı olan annelerin emekli olmalarının sağlanmasını istedi ve aile düzenini bozacak nitelikte olan gündüz kuşağındaki programlarla dizilerin kaldırılmasını da istedi.

Teşekkür etti

2024 yılında yapılan mahalli idareler seçiminde Sakarya’nın Erenler ve Hendek İlçelerinde belediye başkanlıklarını kazandıklarını v e 2029 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde hem Sakarya’da hem de Türkiye genelinde belediye başkanı s ayılarını arttıracaklarına inandığını söyledi ve biz yerli ve milli belediyecilik yapıyoruz. Bunları kazandığımız belediyelerde uyguluyor ve vatandaşlarımızın görmelerini sağlıyoruz diyen Desteci, 33 yıllık mazisi olan partimizin çatısı altında halka hizmet eden herkese teşekkür ediyorum dedi ve konuşmasını tamamladı.

Ahmet Yeliz divan başkanlığı yaptı

BBP Akyazı İlçe kongresini Genel Sekreter ve MKYK Üyesi Ahmet Yeliz yönetti. Divan başkan yardımcılığını Kadın Kolları Genel başkanı Dilek Keskin yaparken Akyazı Belediye başkan adayı Osman Karaoğlan ile Kemal Kaliç’de katip üye olarak görev yaptılar.

Düzenlenen 5.olhağan genel kurul saygı duruşu, istiklal marşının söylenmesi ve Kuran-ı Kerim okunması ile başladı. Yönetim kurulunun faaliyet ve hesap raporunun okunması ve kabulünden sonra konuşmalara geçildi.

Toplantıda Akyazı İlçe başkanı ve tekrar başkanlığa aday olan Eray Yıldız, İl Başkanı Turan Yıldırım ve Erenler Belediye başkanı Şenol Dinç birer konuşma yaptılar.

Katılanlar

BBP’nin yapılan 5.olağan genel kurul toplantısına Teşkilatlardan sorumlu Genel başkan yardımcısı Tevfik Eren, Genel Sekreter Ahmet Yeliz, Kadın Kolları Genel başkanı Dilek Keskin ve siyasi partilerin ilçe başkanları, STK başkanları, Muhtarlar derneği başkanı ve Mahalle Muhtarları ile kalabalık partililer ve delegeler katıldı.