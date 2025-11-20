Bir türlü bitmiyorlar

Akyazı’da bir uyuşturucu operasyonu daha Ne satıcısı ne de alıcısı bir türlü bitmiyor diyen Akyazılı vatandaş isyan ediyor.

Akyazı’da bir uyuşturucu operasyonu daha Ne satıcısı ne de alıcısı bir türlü bitmiyor diyen Akyazılı vatandaş isyan ediyor.

Akyazı’da bir uyuşturucu operasyonu daha yapıldı. Hastane Mahallesinde gerçekleşen operasyonda Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin bir eve yaptığı baskında M.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ekibin yaptığı araştırmada birçok çeşitli uyuşturucu madde ile uyuşturucu da kullanılan kimyasal madde ili geçirildi ve M.B. isimli şahıs hakkında düzenlenecek olan evraklarla birlikte Savcılığa sevk edileceği bilgileri de alınan bilgiler içinde yer aldı.