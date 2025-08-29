BİR KOLTUKTA 2 KARPUZ HEM SİYASET HEM ÜRETİM

​​​​​​​CHP Akyazı İlçe Başkanı Mustafa Sağır başarı ile yürüttüğü İlçe başkanlığının yanı sıra ülke ekonomisine katkısı ile de dikkatleri üzerinde topluyor.

CHP Akyazı İlçe Başkanı Mustafa Sağır başarı ile yürüttüğü İlçe başkanlığının yanı sıra ülke ekonomisine katkısı ile de dikkatleri üzerinde topluyor.

CHP İlçe Başkanı Mustafa Sağır siyasi alandaki başarılı çalışmalarını ticari alanda da başarı ile sürdürüyor. Günlük hayatında boş zamanı olmayan başkan Sağır Akyazı’nın kazancı mahallesinde kiraladığı bir tavuk çiftliğinde Pekin Ördeği yetiştiriyor.

Ördek yavruları O’nu görünce etrafında bir çember oluşturarak güzel bir görüntü veriyor. Yetiştirilen ördekler yaklaşık 50 günde bir kesimhaneye gönderilerek halkın hizmetine gıda olarak sunuluyor.

Kümesinde ördekleri ile meşgul olurken ziyaret ettiğimiz Başkan Mustafa Sağır “siyasi çalışmalarımın yorgunluğunu çiftliğimde ördeklerimin yanında adeta dinlenerek geçiriyorum. Hayvan sevgisi başka bir şeymiş onların beni görünce gösterdikleri yakınlık bana mutluluk veriyor. Onları büyütüp ayrılık zamanı geldiğinde karmaşık duygular yaşıyor, üzülüyorum” şeklinde konuşarak duygularını ifade ediyor.