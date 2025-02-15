BBP Akyazı İlçe başkanı Eray Yıldız oldu

​​​​​​​Büyük Birlik Partisi Akyazı’da İlçe başkanı değişikliğine gitti. MKYK Üyesi de olan eski başkan Naim Yolcu Genel Merkezde düzenlenen sade bir törenle Teşkilatlardan Sorumlu Genel başkan

Büyük Birlik Partisi Akyazı’da İlçe başkanı değişikliğine gitti. MKYK Üyesi de olan eski başkan Naim Yolcu Genel Merkezde düzenlenen sade bir törenle Teşkilatlardan Sorumlu Genel başkan yardımcısı Tevfik Eren ve Genel Sekreter Ahmet Yeliz’in nezaretinde yürütmekte olduğu görevi Eray Yıldız’a devretti.

Devir esnasında Naim Yolcu’ya gerek İlçe başkanlığı esnasında Akyazı’ya ve gerekse bölge çalışmalarında Partisine verdiği hizmetleri için teşekkür edildi.

MKYK Üyesi Naim Yolcu divan üyesi olarak görevli olduğu Düzce ve Bolu İllerinde ki çalışmalarına devam edecek.

Görevlendirme yazısını Partisinin yetkililerinin elinden alan yeni başkan Eray Yıldız parti tüzüğüne göre 45 gün içinde kongreye gidecek ve bu kongrede birlikte çalışacağı yönetimini belirleyecek.